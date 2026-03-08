国際試合として５９年ぶりの「天覧試合」に会場が沸いた。東京ドームで８日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドの日本―豪州戦。野球好きの天皇ご一家は、東京ドームの貴賓席から両チームの攻防をにこやかに見守られた。「お出ましになります」。午後６時半過ぎ、場内アナウンスに続いてご一家の姿が大型スクリーンに映し出されると、満員のスタンドから大きな歓声や拍手が上がった。陛下は