◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの西武・隅田知一郎投手が両軍無得点の６回に先取点を許した。捕手・若月の悪送球で１点を先行された。６回１死から右翼線二塁打を許してピンチを招くと、三盗を仕掛けられ、若月が三塁へ悪送球。ボールが外野を転々とする間に、先取点を献上した。プロが出場した試合では６６年の日米野球、全日本―ドジャース戦以来６０年ぶりの「天覧試合