侍ジャパンの牧秀悟内野手（２７＝ＤｅＮＡ）がＷＢＣ１次ラウンドＣ組のオーストラリア戦（８日、東京ドーム）で痛恨のけん制死となった。この日最初の絶好機だった。両チーム無得点で迎えた５回の侍ジャパンの攻撃。先頭・岡本が四球で出塁すると、牧の安打、若月の四球で二死満塁のチャンスを演出した。これ以上ない最高のチャンスで打席には大谷翔平（ドジャース）。スタンドからも最大級の声援が送られたが、カウント２