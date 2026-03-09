アクション映画『ジャッジ・ドレッド』がリブートを果たす予定だ。新たにメガホンを取るのは、『マイティ・ソー バトルロイヤル』（2017）などの個性派タイカ・ワイティティ。脚本には（2013）『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』（2019）のドリュー・ピアースが就任している。 『ジャッジ・ドレッド』は近未来の荒廃した世界を舞台に、法の執行者「ジャッジ」として犯罪を裁く男