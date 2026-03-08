3月8日、中山競馬場で行われた皐月賞トライアル・弥生賞ディープインパクト記念（G2・芝2000m）は、3番人気に支持されたバステールが重賞初制覇を飾った。このレースの1〜3着馬には皐月賞（4月19日・中山・G1・芝2000m）への優先出走権が与えられる。弥生賞、勝利ジョッキーコメント1着バステール川田将雅騎手「よく走れました。追い切りでもとても難しい面がありますし、当週の追い切りも僕が騎乗したわけではなかったのです