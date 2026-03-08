3月8日、中山競馬場で行われた第9Rで、マイユニバースに騎乗し1着となった横山典弘騎手が、JRA通算3000勝を達成した。武豊騎手に続く中央競馬史上2人目の大記録となる。横山騎手はデビューから長年にわたり第一線で活躍し、節目の3000勝に到達。日本競馬を代表するベテラン騎手が、また一つ歴史的な数字を刻んだ。レース後、横山騎手は「今年で41年目、思い起こせば41年前のこの中山競馬場でデビューさせてもらって、あれか