【モデルプレス＝2026/03/08】元乃木坂46の中村麗乃が3月7日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を披露し、注目を集めている。【写真】元乃木坂メンバー「透明感がえぐい」ミニスカ全身ショット◆中村麗乃、初のカレンダーオフショット公開中村は「2026 calendar 本日発売〜！そして今日はお渡し会。来てくださった皆さま本当にありがとうございました」とつづり、カレンダーのオフショットやイベントでの姿を複数枚投稿