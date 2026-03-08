“中華の魔女”イ・ムンジョンが、ボーイズグループBTSのRMからの熱い“ファン愛”に応えた。去る3月7日、韓国で放送されたMBN『キム・ジュハのデイ・アンド・ナイト』（原題）には、Netflixの料理対決番組『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』シーズン2に出演した「酒造りのユン女将」という名で出演したユン・ナラと、「中華の魔女」という名で出演したイ・ムンジョンが出演した。【写真】RM、日本でのプライベートSHOT大放出2