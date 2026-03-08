韓国を代表するメイクアップアーティストブランド「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」から、人気クッションファンデの限定セットが登場♡韓国オリーブヤングでクッション部門1位※を獲得した「エッセンシャル スキン ヌーダー クッション」より、日本限定の特別セット「ピンクエディション」が発売されました。春らしいフレッシュなピンクケースに加え、ミニブラッシュやパフも付いた特別仕様