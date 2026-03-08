俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第10話「信長上洛」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞織田信長（小栗旬）はついに美濃を攻略。竹中半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となった。その折、足利義昭（尾上右近）の使いとして明智光秀（要潤）が信長に面会。先の将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。申し出