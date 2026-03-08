俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日、第9話が放送され、女優の白石聖（27）が好演し、前回第8話（3月1日）で落命した主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の想い人・直（なお）の“新撮パート”が登場。インターネット上には2週連続で“直ロス”が広がった。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算6