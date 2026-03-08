◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパンは2アウト満塁の絶好機を作りましたが無得点となりました。両チーム無得点で迎えた4回、侍ジャパンは牧秀悟選手がヒットを放ちフォアボールも絡めるなど2アウト満塁のチャンスを作ります。ここでバッターボックスに大谷翔平選手が向かうと、スタンドのファンからは大きな歓声。先制の期待が高まりました。しかし4