STARTO ENTERTAINMENT（旧・ジャニーズ事務所）のアイドルグループには、数多くの「シンメ・コンビ」が存在しました。そこで、All About ニュース編集部は2026年2月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社のシンメ・コンビ」に関するアンケート調査を実施。今回は、過去に「シンメ・コンビ」と呼ばれた2人が対象です。「シンメ」はシンメトリーの略で、STARTO社（旧ジャニーズ）に所属するアイドルグループではステ