共通するひらがなを見つけ出し、解けると楽しい「ひらがなクイズ」！今回の問題は、カタカナ語と和語が混ざっています。一つひとつ言葉を補いながら、なじみのあるフレーズを探してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□のみー□□ひいき□□ばっぐヒント：スーパーに行くとき持っていく人が多い物とは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：えこ正解は「えこ」でした。▼解