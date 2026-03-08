◆ピンチ招くも要所を締める野球日本代表・侍ジャパンの菅野智之投手（36＝ロッキーズ）が8日、第6回WBC・1次リーグC組第3戦の豪州戦（東京ドーム）に先発登板。4回4安打無失点と好投し、5回から2番手の隅田知一郎（26＝西武）にバトンを渡した。慣れした親しんだ東京ドームのマウンドに日本代表の一員として戻ってきた右腕。初回は二死から連打を許し一、三塁のピンチを招いたが、最後は5番のJ.デールを遊ゴロに仕留め無失点