パーキンスが二塁へ完璧送球→ピンチを凌ぐ■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。4回2死満塁で打席に大谷翔平投手（ドジャース）の絶好機を迎えたが、二塁走者の牧秀悟内野手（DeNA）が捕手からの送球で刺されて憤死。「よく見てた」「肩強い」と豪州捕手に称賛の声が寄せられている。0-0で迎えた4回に2