◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）西前頭７枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）は東前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）にはたき込みで敗れた。土俵に落ちた際、先場所を途中休場する要因となった左足を抑えて苦悶（くもん）の表情を浮かべる場面もあった。支度部屋では左足の状態について「まだ分からない。痛みが出たけど、そこまでじゃない」と説明。物言いの末の黒星発進には「負けました。そんな感じです」と言葉少なだっ