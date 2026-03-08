◆大相撲▽春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）東前頭８枚目・宇良（木瀬）が、西前頭８枚目・正代（時津風）を押し出して、白星発進した。持ち前の前傾姿勢で相手を起こした好内容にも「わからないです」と話した。大阪・寝屋川市出身。ご当所場所ということもあり、普段以上に送られる声援は大きい。また今場所は２位で２０８本の横綱・大の里を上回る２１５本で、個人力士として初の懸賞最多本数を記録。「それは