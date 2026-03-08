◆大相撲▽春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）新入幕で西前頭１３枚目・藤青雲（藤島）が白星発進した。立ち合いは左のおっつけで、西前頭１２枚目・朝乃山（高砂）得意の右四つを許さず。前傾姿勢のまま、相手の懐に入って前進。一気に押し出した。「相手が朝乃山関で負けなら負けで仕方ないと思っていた。そう思えたのが良かったのかなと思う」と振り返った。今場所は「１０番以上勝って、敢闘賞を取りたい」と目