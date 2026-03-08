◆オープン戦広島１―８中日（８日・マツダ）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）が“プロ初先発”で２回無安打無失点と好投した。２回１死からサノーに四球を与えたが、最後は村松をフォークで空振り三振。相手先発は佛教大出身の大野で「偉大な先輩と投げ合える日が、こんなに早く来るとは」と興奮気味に振り返った。同校内には、大野が金メダルを獲得した東京五輪出場時に着用していたユニホームやスーツが展示。天