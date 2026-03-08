横山典弘騎手＝美浦・フリー＝は３月８日、中山９Ｒ・湾岸Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２５００メートル）でマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父フォーウィールドライブ）に騎乗して勝利を飾り、ＪＲＡ通算３０００勝（うち障害１勝）を達成した。武豊騎手以来、史上２人目の快挙。１９８６年３月１日の初騎乗から２万１８５２戦目での到達。これまで重賞はＧ１・２８勝を含む、１９０勝を挙げている。２５年には札幌