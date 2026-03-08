◆春季教育リーグ巨人１―１楽天（８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の鈴木大和外野手（２６）が８日、２日連続でセーフティーバントと二盗を成功させた。２軍楽天戦に「９番・中堅」で先発出場。３回１死の第１打席の初球で投前にセーフティーバントを決めた。８回１死の第３打席で四球を選び出塁すると、続く岡田の打席で二盗を成功させた。７日のオイシックス戦（Ｇタウン）でも「９番・中堅」で先発出場しセー