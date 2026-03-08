3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月2日（月）の放送では、この春に卒業を迎える生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。メンバーが自身の経験を交えながら、言葉を形に残すことの大切さについて語り合いました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴＜リスナーから