７日、貴州省三都シュイ族自治県で行われた競馬。（三都＝新華社記者／楊文斌）【新華社三都3月8日】中国貴州省黔南プイ族ミャオ族自治州三都シュイ族自治県で7日、農村競馬リーグ「村馬」第2回女性騎手招待レースが開かれた。北京や内モンゴル、新疆ウイグル両自治区、貴州省などから集まった20人余りが手綱さばきを披露した。当日は民族文化公演、馬術ショー、陸上ドラゴンボートレースなども行われた。７日、貴州省三都シュ