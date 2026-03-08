◎あすの全国の天気北海道の日本海側は雪で、ふぶく所もあるでしょう。東北の日本海側や新潟も雲が広がりやすく、雪が降りやすい見込みです。山陰と北陸は夜から雨や雪の範囲が広がるでしょう。一方、太平洋側の地域は広く晴れるでしょう。関東と九州北部は晴れたり曇ったりで、夜は雨や雪の降る所がありそうです。◎あすの予想気温朝の最低気温は前日と同じくらいかやや低い所が多いでしょう。札幌は前日より3℃低い-2℃、仙台は2