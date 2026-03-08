3月8日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第24節の佐賀バルーナーズvs宇都宮ブレックスがSAGAアリーナで開催。エキシビジョンゲームとして、両クラブでも卒業生が活躍している福岡大学附属大濠高校と福岡第一高校の試合が行われた。 Bリーグの会場でライトアップを受けながら、場内アナウンスともに両校の選手が入場。試合では第1クォーターに福岡第一の堅守