任期満了に伴う合志市長選挙が8日告示され、荒木義行氏（無所属・現職）が無投票で当選しました。合志市長選挙には、荒木義行氏（67）以外に立候補の届け出はなく、無投票で5回目の当選が決まりました。荒木氏は、熊本県議会議員などを経て、2010年に合志市長に初当選し、熊本県市長会の会長などを務めています。