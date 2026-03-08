北海道イエロースターズがV.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のプレーオフ進出を決めた。 8日（日）に行われた千葉ドットとのアウェー戦にストレート勝利し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を21勝3敗とした北海道YS。この結果をもって北海道YSの東地区2位以上が確定し、プレーオフ進出が決定した。 昨シーズンの北海道YSはRSを東地区1位で終えたものの、プレ}