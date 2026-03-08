阿蘇市の阿蘇神社で、8日、献茶式が行われました。これは、2016年に発生した熊本地震からの復興に感謝し、地域のさらなる発展を願って開かれたものです。茶道三千家の一つ、表千家15代家元の猶有斎 千宗左 宗匠が点てた抹茶を神前に供え、復興への祈りを捧げました。