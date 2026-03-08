侍ジャパンの菅野智之投手（３６＝ロッキーズ）が８日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のオーストラリア戦（東京ドーム）に先発し、４回無失点と好投した。頼れる右腕が東京ドームに帰ってきた。先発投手・菅野の名前がアナウンスされると、球場内からは割れんばかりの歓声。久しぶりに古巣・巨人の本拠地のマウンドに立った菅野は、終始冷静な表情を崩さぬままゲームへと入った。相手は２０２４年のプレミア１２覇者・台湾、チェコ