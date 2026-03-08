新日本プロレス８日尼崎大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」１回戦で、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）が大岩陵平（２７）に敗れ無念の敗退となった。左腕への集中砲火を浴びたＩｃｅだったが、得意の打撃で試合の主導権を譲らない。激しいエルボー、張り手の打ち合いからヘッドバットでダウンを奪う。ショートレンジラリアートからの天山スープレックスで反撃を許すと、右腕のＴＨＥＧＲＩＰ（変型ラリアート）も浴