PESの全国ライブハウスツアー「PES Tour 2026 “PartIII”」の追加公演として7月7日に恵比寿リキッドルーム公演を開催することが決定。本公演がツアーファイナルとなる。併せて、販売情報、追加公演のゲストが発表された。【写真】7月7日の「PES Tour 2026 PartIII “Expanded”」にゲスト出演するAsakura（mupue）HIP HOPアーティストとして1994年より活動し、RIP SLYMEのメンバーとしても知られるPES。MCとしてのパフォーマ