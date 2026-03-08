◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの先発・菅野智之投手（ロッキーズ）が４回４安打無失点の好投を見せ降板。ＳＮＳ上は、菅野への賛辞の言葉であふれた。初回は２死から連打を浴び２死一、三塁のピンチを背負うも、デールを１４１キロスプリットで遊ゴロに打ち取り無失点で切り抜ける。両軍無得点のまま迎えた３、４回も走者を許すが、丁寧にコースをつき打たせて取る投球で本