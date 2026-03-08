◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）オーストラリアの２番手でマウンドに上がったワーウィック・サーポルドがピッチクロック違反を取られた。０―０の４回から、今大会初めてのマウンドに上がったサーポルドだったが、５番・岡本に対する初球にピッチクロック違反を取られた。その後、岡本に四球、牧には左前安打を浴びると、２死から若月も歩かせたところで降板した。