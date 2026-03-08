お笑いタレントのやす子が８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。９日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」を自衛官としての訓練のため欠席することを明かした。やす子は「ご報告」の表題で「３月９日月曜日の＃ヒルナンデスは予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます（許可を得て投稿しています）」とつづった。添付の写真は自衛官の制服姿で胸の名札は本名の「安井」となっている。やす子は