◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が先発し、４回５０球を投げて４安打無失点の内容で降板した。最速は１５０キロだった。両軍無得点の５回のマウンドには、２番手左腕・隅田 知一郎投手（西武）がマウンドに上がった。プロが出場した試合では６６年の日米野球、全日本―ドジャース戦以来６０年ぶりの「天覧試合」。チーム最年長は「僕にと