muqueが4月15日(水)にリリースする2ndフルアルバム『GLHF』より、新曲「Good Luck, Have Fun」が3月27日(金)に先行配信されることが決定した。「Good Luck, Have Fun」は、アルバムの先陣を切るタイトル曲にしてアルバムの核心を担う一曲だ。楽曲の象徴となるのは、ざらついた質感のギターとベースが織りなす印象的なユニゾンリフ。イントロが鳴り響いた瞬間、聴き手は抗いがたい強力な吸引力に引き込まれ、そのままサビの高揚感へ