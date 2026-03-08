◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC日本ーオーストラリア（8日、東京ドーム）オーストラリアの1番セカンドでスタメン出場している、トラビス・バザーナ選手は2024年のドラフトで全体1位指名された選手です。この日本の思い出を聞くと、「スシ、和牛、焼き肉・・・」と食べ物をあげましたが、もう一つ、気になったのは「温水洗浄便座」でした。記者からシカゴ・ホワイトソックスでは村上宗隆選手がクラブハウ