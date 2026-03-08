◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)侍ジャパン先発の菅野智之投手が4イニングを無失点に抑えました。初回の立ち上がり、オーストラリア打線に連打を許し2アウト1、3塁のピンチを迎えた菅野投手。それでも次打者を低めのスプリットでショートゴロとし、立ち上がりのピンチを0点でしのぎました。2回は2つの空振り三振で三者凡退に。3回はサードの岡本和真選手が難しいバウ