お笑いタレント明石家さんま（70）が、7日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。長女のタレントのIMALU（36）が3歳の時に好きだった人を明かした。番組では元モーニング娘。の飯窪春菜が、漫画「ドラえもん」の野比のび太を人生のお手本としていると明かし「大人になってから見ても素直で良い子だなあって」と言い、さんまがドラえもんに頼りすぎなのでは？と言うが「ありがとうとごめんねをちゃんと