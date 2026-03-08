「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手が四回２死満塁での第３打席で、二塁走者の牧が牽制タッチアウトになるまさかのシーンがあった。この回、先頭の岡本が２番手・ソーポルドの代わりばなで冷静にボール球を見極めて四球を選んだ。続く村上は左飛に倒れたものの、牧が左前打でつないだ。１死一、二塁となり、源田は初