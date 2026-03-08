野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組で日本代表「侍ジャパン」は８日、準々決勝への１位通過をかけてオーストラリアと対戦。先発の菅野智之（ロッキーズ）は４回を投げて４安打を喫したが、粘り強く無失点に抑えて２番手の隅田知一郎（西武）に引き継いだ。久しぶりの東京ドームのマウンド。ファーストストライクから積極的にバットを振ってくるオーストラリア打線に対し、立ち上がりの初回こ