◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロック茨城日産（1敗）3―6パナソニック（1勝）（2026年3月8日等々力）姉に捧げる豪快アーチだった。0―0で迎えた2回先頭。茨城日産の5番・芦名望がカウント2―1からの4球目を捉えた。左腕・福島孔聖の直球を振り抜くと、打球は左翼席へ。感謝の思いを込めた先制の一発となった。「姉が見に来るのは聞いていました。力まなければいいなと思っていましたが、最高の形で結果を