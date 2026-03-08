成田空港に到着した、政府手配の民間チャータ機＝8日午後7時50分中東情勢の悪化を受けてオマーンから出国を希望する邦人ら107人が8日夜、政府手配の民間チャーター機で成田空港に到着した。サウジアラビアからも9日に邦人らを乗せたチャーター機が成田空港に向けて出発する見通し。外務省によると、7日（日本時間8日未明）、イランの首都テヘランから在イラン日本大使館員を含む邦人13人と外国籍の家族1人がバスで隣国アゼルバ