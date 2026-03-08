【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は７日、プエルトリコと米国で１次ラウンドが行われ、Ａ組のプエルトリコ、Ｂ組で優勝候補の米国、Ｄ組のベネズエラが２連勝とした。カナダ８―２コロンビアカナダが白星発進。二回のケイジーの先制２ランなどで主導権を握り、終盤にも得点を重ねた。コロンビアは好機を生かせず。