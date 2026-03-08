日本中央競馬会（ＪＲＡ）の騎手、横山典弘（５８）が８日の中山第９レースをマイユニバースで制し、ＪＲＡ通算３０００勝を達成した。歴代最多の４６３９勝（８日現在）を誇る武豊（５６）に次いで、２人目の大台到達となった。横山典は１９８６年３月にデビュー。中央で２万１８５２戦に騎乗し、重賞を１９０勝（うちＧＩ２８勝）している。ジョッキー生活４０年で金字塔を打ち立てた名手は、「華やかな舞台で競馬に乗せても