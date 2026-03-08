大塚製薬の「オロナミンCドリンク」（以下、オロナミンC）は、昨年実施した60周年施策などで得られた気づきを活かして、今年も人とのつながりをテーマに活動する。熊取谷（くまとりや）直毅ニュートラシューティカルズ事業部製品部オロナミンCプロダクトマーケティングマネージャーは「昨年の60周年の取り組みを通じて、人とのつながりの大切さを多くの方に届けることができたと感じている。引き続き、オロナミンCが身近な人や