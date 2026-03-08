ガクブル！犬が寒さに耐えているときのサイン 体を震わせている 寒さを感じたときに体はブルブルと震えるのは、人間も犬も同じ。この震えは『シバリング』と呼ばれ、体温が低下しているときに筋肉を小刻みに動かして熱を生み出そうとする生理現象です。 気温が低い中、恐怖を感じているわけでもないのに体を震わせている場合、寒さを我慢していると考えて良いでしょう。 ギュッと丸くなっている 犬は状況や気分に合わせてさ