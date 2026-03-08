＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞気温がグッと上がり、ふらっと散歩に出かけるのが気持ちいい季節になってきました。そんなときにちょうどいいバッグがないかなと思っていたところ、見つけたのがmont-bell（モンベル）の「トレールランバーパック 7」（6900円）です。このバッグは、もともとトレイルランニング向けに作られたウエストバッグ。そのため、走っても揺れにくいようサイドコンプレッションベルト