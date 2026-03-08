Nothing’s Carved In Stoneが、新曲「孤独の先」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Nothing’s Carved In Stone、ニューアルバムのリード曲「孤独の先」MV） 同楽曲は、3月4日にリリースされた約4年ぶりとなる新作アルバム『Fire Inside Us』のリードトラック。孤独を否定せず、その先にある“希望”を鮮やかに描き出した1曲だ。繊細なリリシズムと、心の深淵に